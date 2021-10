Maxi riciclaggio di denaro per oltre 100 milioni di euro, blitz al clan dei Casalesi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – D.D.A., stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale campano, nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno, gravemente indiziate, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi. I dettagli dell’operazione verranno illustrati alle ore 10.30 nel corso di un incontro con la stampa tenuto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, Dott. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – D.D.A., stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale campano, nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno, gravemente indiziate, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata ala vantaggio deldei. I dettagli dell’operazione verranno illustrati alle ore 10.30 nel corso di un incontro con la stampa tenuto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, Dott. ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi riciclaggio Genova, processo ai re delle televendite: manca un atto, tutto da rifare ... ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché trasferimento fraudolento di valori. Ma non solo. I D'Anna furono oggetto anche di un maxi - sequestro da dieci ...

PANDORA PAPERS ALTRO MONDO LEGATO ALL'EVASIONE FISCALE ILLEGALE Sono i numeri dei Pandora Papers, la maxi - inchiesta giornalistica costruita con i dati in ... L'inchiesta scoperchia una trama di ricchezze nascoste, meccanismi di evasione fiscale e riciclaggio che ...

Cyber-riciclaggio: maxi operazione tra Italia e Spagna Punto Informatico Qualiano-Pozzuoli, arrestato 61enne condannato a 7 anni e ad una maxi multa per riciclaggio A mettere in atto l’ordine di carcerazione sono stati i Falchi della Squadra Mobile POZZUOLI/QUALIANO – Stamattina i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazi ...

Cosche, confiscati immobili e una società A 7 anni dall’inchiesta sulle ’ndrine Arena-Nicoscia, ieri i carabinieri hanno eseguito i provvedimenti anche nella nostra provincia ...

