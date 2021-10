Matteo Renzi entra nel cda di una grande società di car sharing in Russia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il senatore: "Tutte le mie attività sono disciplinate dalla legge". Ma il vicesegretario del Pd, Provenzano: "Scelga tra gli affari e la politica". Licheri (M5S): "È l'ora di cambiare le regole sul conflitto di interessi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il senatore: "Tutte le mie attività sono disciplinate dalla legge". Ma il vicesegretario del Pd, Provenzano: "Scelga tra gli affari e la politica". Licheri (M5S): "È l'ora di cambiare le regole sul conflitto di interessi"

borghi_claudio : Che ci fa @matteorenzi nel cda di una società russa che ha appena chiesto la quotazione in borsa? Notare, nel prosp… - Mov5Stelle : Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai med… - StefanoFeltri : +++ Dopo i sauditi, anche i russi: il nuovo lavoro di @matteorenzi +++ - Simo_Cardellini : Comunque io vorrei ricordare che se gente come Salvini è tornata ad avere il diritto di parola sulle decisioni del… - bux_alessandro : RT @Mov5Stelle: Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai media che l… -