Mattarella su Forza Nuova e gli scontri di Roma: «Casi limitati, l’opinione pubblica ha reagito» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica sugli scontri di Roma e l’assalto alla Cgil: «Siamo molto turbati, non preoccupati» Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente della Resuglidie l’assalto alla Cgil: «Siamo molto turbati, non preoccupati»

Advertising

Quirinale : #Mattarella: in Italia esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine, forza e continuità all’ide… - Quirinale : #Mattarella: Sta a noi utilizzare anche le disponibilità del Piano di ripartenza per dare maggior forza alle univer… - ErnestoPascucci : RT @repubblica: Violenza neofascista, la Polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. Mattarella: 'Molto turbati, non preoccupati' https:… - andrewsword2 : RT @repubblica: Violenza neofascista, la Polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. Mattarella: 'Molto turbati, non preoccupati' https:… - repubblica : Violenza neofascista, la Polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. Mattarella: 'Molto turbati, non preoccupati' -