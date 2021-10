Mattarella al presidente tedesco sugli scontri dei No Green pass: «Turbato ma non preoccupato: dall’opinione pubblica reazione fortissima» (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato una fortissima reazione dell’opinione pubblica». Sono state queste le parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto per rispondere da Berlino alle autorità tedesche interessate a conoscere qualcosa di più sulle dinamiche degli incidenti visti a Roma, a comprendere meglio la forte componente no vax e no Green pass italiana e i movimenti neofascisti che ne stanno guidando l’azione. Il capo dello Stato si trova in Germania per far visita a un presidente, Frank-Walter Steinmeier, con il quale ha da anni buoni rapporti personali e per salutare la cancelliera Angela Merkel in vista della fine del suo ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato unadell’opinione». Sono state queste le parole che ildella ReSergioha scelto per rispondere da Berlino alle autorità tedesche interessate a conoscere qualcosa di più sulle dinamiche degli incidenti visti a Roma, a comprendere meglio la forte componente no vax e noitaliana e i movimenti neofascisti che ne stanno guidando l’azione. Il capo dello Stato si trova in Germania per far visita a un, Frank-Walter Steinmeier, con il quale ha da anni buoni rapporti personali e per salutare la cancelliera Angela Merkel in vista della fine del suo ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Berlino per la Visita Ufficiale nella Repubblica Federale di… - Quirinale : #Berlino, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? Frank Walte… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il Presidente della Repubblica Mattarella è a Berlino per incontrare l'omologo tedesco Steinmeier. E per salutare la Cancellie… - BergamoeC : RT @discoradioIT: Anche il sindaco di #Bergamo @giorgio_gori domani a #Berlino con il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella per pa… -