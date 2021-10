Massaggio Seiki | tecnica e benefici

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I massaggi shiatsu sono ormai una pratica diffusa e conosciuta anche in Italia. Oltre a questa però esiste anche un’altrachiamata; vediamo insieme in cosa consiste e quali sono iche comporta. Come base filosofica c’è lo shiatsu, elaborato dal giapponese Akinobu Kishi che mira a risvegliare l’energia vitale senza imporre un cambiamento o una manipolazione forte, ma piuttosto assecondando le richieste del corpo, aiutandolo ad attivarsi da solo verso la guarigione. È stato pensato per superare gli stati inquieti, le contrazioni. Vediamo come e perché aiuta l’organismo a riequilibrarsi autonomamente. Risveglia l’energia interiore Ilè al tempo stesso un trattamento di cura e preventivo: rilassa realmente, ma cosa più importante, tratta e cura sintomi fisici, ...