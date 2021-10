Martina Franca: sala scommesse, nell’angolo bar cibi scaduti o mal conservati La contestazione al titolare (Di martedì 12 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: A seguito di una verifica eseguita da personale della Guardia di Finanza Nucleo Operativo Compagnia di Martina Franca e da quello del Dipartimento di Prevenzione – SIAN dell’ASL Taranto, è stato contestato al titolare di una sala scommesse la presenza di un angolo bar nel quale erano presenti snack scaduti o non etichettati e altri cibi conservati in un cattivo stato. I militari, coadiuvati dal personale ASL del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, hanno appurato le violazioni e disposto l’immediato sequestro e distruzione della merce, pronta per essere servita in una attività commerciale di Martina Franca. A una prima verifica, la sala ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: A seguito di una verifica eseguita da personale della Guardia di Finanza Nucleo Operativo Compagnia die da quello del Dipartimento di Prevenzione – SIAN dell’ASL Taranto, è stato contestato aldi unala presenza di un angolo bar nel quale erano presenti snacko non etichettati e altriin un cattivo stato. I militari, coadiuvati dal personale ASL del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, hanno appurato le violazioni e disposto l’immediato sequestro e distruzione della merce, pronta per essere servita in una attività commerciale di. A una prima verifica, la...

