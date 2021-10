Martina Franca: furto in basilica, rubato libro del Settecento Polizia, 49enne denunciato in serata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle tre del pomeriggio circa, ieri, il libro è stato trafugato. basilica di San Martino, a Martina Franca: cappellone laterale rispetto all’altare centrale. Indagine della Polizia e verso le dieci di sera è stato denunciato un uomo di 49 anni al quale è stato contestato il furto del volume del Settecento. Volume recuperato dagli investigatori e tornato al suo posto. (Giovanni Fumarola) L'articolo Martina Franca: furto in basilica, rubato libro del Settecento <small class="subtitle">Polizia, 49enne denunciato in ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle tre del pomeriggio circa, ieri, ilè stato trafugato.di San Martino, a: cappellone laterale rispetto all’altare centrale. Indagine dellae verso le dieci di sera è statoun uomo di 49 anni al quale è stato contestato ildel volume del. Volume recuperato dagli investigatori e tornato al suo posto. (Giovanni Fumarola) L'articoloindel in ...

