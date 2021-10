Marocco | nasce il governo Akhannouch | il ‘Berlusconi marocchino’ con un patrimonio da 2 miliardi chiamato a risollevare l’economia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sovranità, capitale sociale e umano e coesione: il re Mohammed VI indica la strada attraverso un nuovo modello di sviluppo e chiede al primo ministro, il ‘chiacchierato’ tycoon Aziz, da lui nominato, di prendere per mano ile portarlo lontano, oltre le sabbie mobili post-pandemia. Giovedì pomeriggio il nipote del grande sovrano Mohammed V (a lui è intitolato l’aeroporto di Casablanca) ha ufficialmente benedetto la nuova squadra dipresentata dal premier democraticamente eletto alle elezioni del settembre scorso. Per farlo, ex ministro dell’agricoltura nel 2007, ci ha messo quasi un mese e alla fine ha partorito un organigramma che prevede 24 dicasteri, alcuni dei quali assolutamente nuovi, di cui 7 affidati a delle donne. Una nuova organizzazione delcon ...

Sovranità, capitale sociale e umano e coesione: il re Mohammed VI indica la strada attraverso un nuovo modello di sviluppo e chiede al primo ministro, il 'chiacchierato' tycoon Aziz Akhannouch, da lui nominato, di prendere per mano ile portarlo lontano, oltre le sabbie mobili post-pandemia. Il re del Marocco, Mohammed VI, ha nominato il nuovo governo. Ventiquattro i ministri scelti, fra i quali sette donne in dicasteri di peso. La cerimonia si è ...