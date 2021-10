Maria Falcone su Ilda Boccassini: "Smarrito senso del pudore e del rispetto" (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Finora ho preferito evitare commenti su una vicenda che mi ha molto amareggiata, ritenendo che il silenzio, di fronte a parole tanto inopportune, fosse la scelta più sensata. Quando, però, si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a commenti inappropriati che scadono nella ridicolizzazione è, secondo me, impossibile non replicare”. Lo scrive Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, in una lettera inviata a ‘La Sicilia’ a commento di un intervento ‘satirico’ apparso sul quotidiano a firma dello scrittore Ottavio Cappellani sul libro autobiografico dell’ex magistrato Ilda Boccassini. ll riferimento del pezzo di Cappellani è al racconto personale che la Boccassini fa del viaggio in aereo affrontato nel 1990 insieme al giudice Falcone verso l’Argentina ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Finora ho preferito evitare commenti su una vicenda che mi ha molto amareggiata, ritenendo che il silenzio, di fronte a parole tanto inopportune, fosse la scelta più sensata. Quando, però, si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a commenti inappropriati che scadono nella ridicolizzazione è, secondo me, impossibile non replicare”. Lo scrive, sorella del giudice Giovanni, in una lettera inviata a ‘La Sicilia’ a commento di un intervento ‘satirico’ apparso sul quotidiano a firma dello scrittore Ottavio Cappellani sul libro autobiografico dell’ex magistrato. ll riferimento del pezzo di Cappellani è al racconto personale che lafa del viaggio in aereo affrontato nel 1990 insieme al giudiceverso l’Argentina ...

