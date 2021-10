Maratona di Chicago alla Chepngetich e all' etiope Tura

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Seifutra gli uomini e la kenyana Ruthtra le donne hanno vinto ieri ladisi è imposto in due ore 6 minuti e 12 secondi precedendo al traguardo lo ...

Eurosport.it

L'etiope Seifu Tura tra gli uomini e la kenyana Ruth Chepngetich tra le donne hanno vinto ieri ladi. Tura si è imposto in due ore 6 minuti e 12 secondi precedendo al traguardo lo statunitense Galen Rupp e il kenyano Eric Kiptanui. Chepngetich, con il tempo di due ore 22 minuti e ...Ruth Chepngetich ha attaccato il record del mondo nella gara femminile . La keniana è partita a razzo (addirittura 15:37 al quinto chilometro e 31:22 al decimo, ovvero sei secondi meglio di quanto ...L’etiope Seifu Tura tra gli uomini e la kenyana Ruth Chepngetich tra le donne hanno vinto ieri la Maratona di Chicago. Tura si è imposto in due ore 6 minuti e 12 secondi precedendo al traguardo lo sta ...È l’etiope Seifu Tura ad aggiudicarsi l’edizione 2021 della maratona di Chicago. Tura ha concluso la gara in 2 ore 6 minuti e 12 secondi, precedendo il kenyano Eric Kiptanui. Ed è proprio una kenyana ...