Maratona Boston 2021 oggi | orario | tv | programma | streaming

(Di lunedì 11 ottobre 2021), lunedì 11 ottobre, è il giorno delladi: si recupera così l’edizione non andata in scena ad aprile per via della pandemia globale. A sole 24 ore dalladi Chicago ecco quella che è una delle corse più importanti al mondo. Si partirà da Hopkinton per giungere dopo 42.195 km alla John Hancock Tower, Copley Square. Tra gli uomini fari puntati su Lelisa Desisa, ma non andranno sottovalutati Asega Mengstu, Lemi Berhanu ed i keniani Benson Kipruto, Wilson Chebet e Filex Kiprotich. Tra le donne le maggiori indiziate per il successo saranno Edna Kiplagat, Yebrgual Melese, Mare Dibaba, Angela Tanui e Jordan Hasay. Alle ore 14.37 italiane ci sarà la partenza della gara maschile, otto minuti più tardi, alle ore 14.45, toccherà alla prova femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ...