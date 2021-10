“Maradona – Sogno Benedetto”: arriva il trailer e il calendario della serie targata Amazon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della serie “Maradona – Sogno Benedetto”, ispirata alla vita di Diego Armando Maradona. La serie debutterà il prossimo 29 ottobre, per un totale di 10 episodi così calendarizzati. 29 ottobre: da 1 a 5 5 novembre: 6 e 7 12 novembre: 8 19 novembre: 9 26 novembre: 10 In questo modo, l’ultimo episodio corrisponderà quasi all’anniversario della morte del campione argentino, scomparso il 25 novembre dello scorso anno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021)Prime Video ha diffuso ilufficiale”, ispirata alla vita di Diego Armando. Ladebutterà il prossimo 29 ottobre, per un totale di 10 episodi così calendarizzati. 29 ottobre: da 1 a 5 5 novembre: 6 e 7 12 novembre: 8 19 novembre: 9 26 novembre: 10 In questo modo, l’ultimo episodio corrisponderà quasi all’anniversariomorte del campione argentino, scomparso il 25 novembre dello scorso anno. L'articolo ilNapolista.

