Manila Nazzaro contro Vera Miales: “Pancia finta, qui al GF era magrissima, le piace la tv” (Di martedì 12 ottobre 2021) La scorsa settimana Alfonso Signorini ha mostrato ad Amedeo Goria le foto della sua fidanzata con un pancino sospetto. Nella casa diversi gieffini hanno iniziato a dubitare di quegli scatti e tra loro c’era anche Manila Nazzaro. Vera Miales ieri sera è entrata al GF Vip per smentire i rumor che la vorrebbero incinta di 3 mesi. La donna si è presentata fasciata in un abito da sposa: “Sono venuta vestita così perché il bianco rappresenta la mia purezza. Ti sono fedele. Qua fuori c’è una guerra che sto combattendo da sola. Non aspetto un bambino però. La Pancia? Quella che avete visto è frutto di una gravidanza psicotica“. I dubbi di Manila Nazzaro e il tweet di Guenda Goria. E proprio mentre Amedeo parlava con la sua Vera, Guenda Goria scriveva su ... Leggi su biccy (Di martedì 12 ottobre 2021) La scorsa settimana Alfonso Signorini ha mostrato ad Amedeo Goria le foto della sua fidanzata con un pancino sospetto. Nella casa diversi gieffini hanno iniziato a dubitare di quegli scatti e tra loro c’era ancheieri sera è entrata al GF Vip per smentire i rumor che la vorrebbero incinta di 3 mesi. La donna si è presentata fasciata in un abito da sposa: “Sono venuta vestita così perché il bianco rappresenta la mia purezza. Ti sono fedele. Qua fuori c’è una guerra che sto combattendo da sola. Non aspetto un bambino però. La? Quella che avete visto è frutto di una gravidanza psicotica“. I dubbi die il tweet di Guenda Goria. E proprio mentre Amedeo parlava con la sua, Guenda Goria scriveva su ...

Advertising

StraNotizie : Manila Nazzaro contro Vera Miales: “Pancia finta, qui al GF era magrissima, le piace la tv” - DonnaGlamour : Altre emozioni per Manila Nazzaro: lacrime in diretta per l’ex Miss Italia - Francy11412804 : RT @domierinnio_: Manila nazzaro cosa non sei #gfvip - Giolla_Giolla : RT @martasmkcsv: manila nazzaro ridotta a pulire pentole e padelle, lavare e stirare vestiti e fare sempre la stessa nomination dal 13 sett… - martasmkcsv : manila nazzaro ridotta a pulire pentole e padelle, lavare e stirare vestiti e fare sempre la stessa nomination dal… -