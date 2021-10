Maneskin, Damiano risponde agli haters e mostra il tatuaggio nascosto: 'Bacia questo' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Damiano David dei Maneskin ha sfoggiato su Instagram un tatuaggio 'nascosto' che i fan non avevano sicuramente mai visto. Si tratta di un vero e proprio invito agli haters! Un messaggio che non può ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021)David deiha sfoggiato su Instagram un' che i fan non avevano sicuramente mai visto. Si tratta di un vero e proprio invito! Un messaggio che non può ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo aver polverizzato ogni record, Damiano e gli altri presentano «Mammamia», il nuovo singolo che è un inno alla… - IlMist : @adelemecca @soltantochiara Ci dev'essere una sorta di perverso gioco volto ad arrivare allo zero assoluto di Willy… - dig_juno : Damiano e quell’incredibile somiglianza con Timothée Chalamet. #WillyWonka #maneskin - lillydessi : Maneskin, il significato e come è nato il nuovo singolo MammaMia, i prossimi progetti della band - Soundsblog… - katcombinaguai : ma perché hanno scambiato damiano per corona ? ?? #maneskin #gfvip -