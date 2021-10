“MANCO LA FOTO DI MILLY”: LA COPERTINA DI TV SORRISI E CANZONI DIMENTICA BALLANDO CON LE STELLE (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo sabato torna BALLANDO con le STELLE, lo show di punta del sabato sera di Rai1 e uno dei programmi più famosi della tv. Non così famoso da meritare per la partenza la COPERTINA – dedicata al nuovo libro di Luciana Littizzetto – ma nemmeno una FOTO nella COPERTINA di Tv SORRISI e CANZONI, il settimanale più letto. Il nome di MILLY Carlucci in COPERTINA c’è ma solo quello e in posizione defilata. Le FOTO sono per Adriana Volpe e Laura Pausini che ricorda gli anni del pianobar. “MANCO la FOTO di MILLY” commentano sul web. Negli ultimi anni l’unica COPERTINA dedicata a MILLY Carlucci risale a giugno 2020, splendida ma ne è passato ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo sabato tornacon le, lo show di punta del sabato sera di Rai1 e uno dei programmi più famosi della tv. Non così famoso da meritare per la partenza la– dedicata al nuovo libro di Luciana Littizzetto – ma nemmeno unanelladi Tv, il settimanale più letto. Il nome diCarlucci inc’è ma solo quello e in posizione defilata. Lesono per Adriana Volpe e Laura Pausini che ricorda gli anni del pianobar. “ladi” commentano sul web. Negli ultimi anni l’unicadedicata aCarlucci risale a giugno 2020, splendida ma ne è passato ...

Advertising

bubinoblog : 'MANCO LA FOTO DI MILLY': LA COPERTINA DI TV SORRISI E CANZONI DIMENTICA BALLANDO CON LE STELLE - spadinoseneva : nuova foto profilo perché quella di prima non mi convinceva ma in realtà manco questa - figacheduepalle : Non le mie shqipe che si fanno la sera le foto davanti al duomo di milano mentre i loro genitori pensano che siano… - marcpasq88 : @masimarcello58 @tenniscrochet Sei scusabile (e manco troppo) solo se non sei di Roma. Non vedi che la foto si rife… - rocchi_raffaele : @ApuestoYGano Facevano bene a chiamarti Osbaglio, manco le foto coi bambini ti fai #vergogna -