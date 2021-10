Manchester City | respinta richiesta scarcerazione Mendy

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La Chester Crown Court ha respinto ladi libertà provvisoria presentata, per la terza volta, dalla difesa di Benjamin. Il difensore francese, che nel frattempo è stato sospeso, per ovvi motivi, dal, si trova in custodia cautelare da ormai sette settimane, e dovrà restarci fino al 24 gennaio 2022. In quella data, infatti, avrà inizio il processo a suo carico, che lo vede accusato di violenza sessuale ai danni di tre donne. SportFace.