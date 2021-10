Manchester City, il futuro del giocatore dipende dal Liverpool! (Di lunedì 11 ottobre 2021) La squadra di Jürgen Klopp ha sondato negli ultimi tempi la pista che porta all’ala del Barcellona, Ousmane Dembele. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, la società blaugrana potrebbe affondare finalmente il colpo Raheem Sterling. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Mirror. Il giocatore, attualmente in forza al Barça, è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto alcun tipo di accordo per il rinnovo, aprendo così le porte a molteplici possibilità ed occasioni di mercato. Di conseguenza, il Barcellona ha deciso di adottare il pugno di ferro col francese, escludendolo dalla rosa fin quando non sarà deciso a firmare il rinnovo col club. Ha parlato di recente ai microfoni, riguardo l’intricata situazione legata a Dembele, l’attuale allenatore dei catalani, Ronald Koeman: “In primo luogo, spero che rinnovi il suo contratto, perché ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) La squadra di Jürgen Klopp ha sondato negli ultimi tempi la pista che porta all’ala del Barcellona, Ousmane Dembele. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, la società blaugrana potrebbe affondare finalmente il colpo Raheem Sterling. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Mirror. Il, attualmente in forza al Barça, è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto alcun tipo di accordo per il rinnovo, aprendo così le porte a molteplici possibilità ed occasioni di mercato. Di conseguenza, il Barcellona ha deciso di adottare il pugno di ferro col francese, escludendolo dalla rosa fin quando non sarà deciso a firmare il rinnovo col club. Ha parlato di recente ai microfoni, riguardo l’intricata situazione legata a Dembele, l’attuale allenatore dei catalani, Ronald Koeman: “In primo luogo, spero che rinnovi il suo contratto, perché ...

