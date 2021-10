Malagò: «Italia-Svizzera lontano dall'Olimpico? Garantisco sulla professionalità degli addetti al campo» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Italia-Svizzera a rischio? Con la riforma l’Olimpico non è più competenza del Coni, non posso dire nulla. Mi dispiace moltissimo però leggere prima le polemiche dei due allenatori delle due squadre Roma, ora queste preoccupazioni tra virgolette. Non so nulla, l’unica cosa che mi sento di dire è che le persone che lavorano al campo sono le stesse di prima e Garantisco la massima professionalità. Per quanto riguarda la programmazione dello stadio non ci riguarda più, sta a voi dire se è giusta o sbagliata”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto al Media Day della Fisi, commentando la possibilità che Italia-Svizzera valida per la qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio non si disputi ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) “a rischio? Con la riforma l’non è più competenza del Coni, non posso dire nulla. Mi dispiace moltissimo però leggere prima le polemiche dei due allenatori delle due squadre Roma, ora queste preoccupazioni tra virgolette. Non so nulla, l’unica cosa che mi sento di dire è che le persone che lavorano alsono le stesse di prima ela massima. Per quanto riguarda la programmazione dello stadio non ci riguarda più, sta a voi dire se è giusta o sbagliata”. Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, intervenuto al Media Day della Fisi, commentando la possibilità chevalida per la qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio non si disputi ...

