Advertising

ItalianNavy : Concluso il Maker Faire Rome, evento nazionale dedicato all’innovazione tecnologica. La #MarinaMilitare ha partecip… - franciungaro : RT @gabferrieri: #MakerFaireRome @MakerFaireRome Nostro speciale con @askanews_ita in cui come ANGI abbiamo portato la nostra visione: 'mag… - Nazione_Arezzo : L’Isis Valdarno ha partecipato alla “Maker Faire Rome 2021” - lillydessi : Maker Faire, avatar e serpenti i robot amici dell'uomo - ANSA Nuova Europa - Affaritaliani : Maker Faire Rome, 21mila presenze per la kermesse -

Ultime Notizie dalla rete : Maker Faire

Si è conclusa con un sold out di biglietti venduti la nona edizione della 'Rome - The European Edition', tra gli eventi europei più importanti dedicati all'innovazione e alla creatività, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e, quest'anno, di nuovo in ...Si è conclusa con un sold out di biglietti venduti la nona edizione delRome , l'evento europeo più importante dedicato all'innovazione e alla creatività, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e, quest'anno, di nuovo in presenza. Nei giorni della ...Roma, 11 ott. (askanews) - Si è conclusa con un sold out di biglietti venduti la nona edizione della 'Maker Faire Rome - The European Edition', ...Un evento europeo dedicato alla scienza, tecnologia e innovazione. I ragazzi hanno presentato un progetto che unisce alta moda e rispetto dell’ambiente.