“Ma come sei diversa”. Ingrassata e cambiata: foto rubate per strada, l’attrice irriconoscibile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per svariati indimenticabili appuntamenti cinematografici ha fatto ridere e commuovere il mondo negli impacciati panni di Bridget Jones. Una giovane donna goffa e imbranata, in grado di incantare due uomini mettendoli involontariamente uno contro l’altro. Sono passati molti anni ed ultimamente Renée Zellweger è apparsa davvero diversa da quel tempo. Certo, pur essendo comunque bellissima, interpretando Bridget Jones rappresentava una donna normalissima e più in carne rispetto allo stereotipo fisico del periodo. Quel personaggio voleva arrivare dritto al pubblico in modo che tutti ci si potessero immedesimare. Però nessuno prima d’ora aveva mai visto l’attrice Renée Zellweger così: è irriconoscibile. Renée Zellweger irriconoscibile, le immagini dal set Non solo con Bridget Jones, Renée Zellweger ha ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per svariati indimenticabili appuntamenti cinematografici ha fatto ridere e commuovere il mondo negli impacciati panni di Bridget Jones. Una giovane donna goffa e imbranata, in grado di incantare due uomini mettendoli involontariamente uno contro l’altro. Sono passati molti anni ed ultimamente Renée Zellweger è apparsa davveroda quel tempo. Certo, pur essendo comunque bellissima, interpretando Bridget Jones rappresentava una donna normalissima e più in carne rispetto allo stereotipo fisico del periodo. Quel personaggio voleva arrivare dritto al pubblico in modo che tutti ci si potessero immedesimare. Però nessuno prima d’ora aveva mai vistoRenée Zellweger così: è. Renée Zellweger, le immagini dal set Non solo con Bridget Jones, Renée Zellweger ha ...

