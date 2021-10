M5S | Raggi a eletti romani | ' nessuno vuole creare correnti | accusa offensiva'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ragazzi, premesso che quie francamente l'la trovo pure, qui il punto è un altro. In tanti mi hanno chiesto di vederci e riflettere. Al netto del 6 municipio, dove siamo in ballottaggio e speriamo di vincere, nei prossimi anni saremo all'opposizione e occorre fare alcuni ragionamenti". Così la sindaca uscente Virginia, in un messaggio inviato ai parlamentarie visionato dall'Adnkronos. "Ne ho anche già parlato con Conte: occorre riorganizzarsi a livello territoriale e le liste civiche sono importantissime. Propongo di farlo insieme", chiude la prima cittadina uscente.

- HuffPostItalia : Raggi: io a Roma sto all'opposizione dell'intesa nazionale Pd-M5s

Al termine dell'incontro di oggi in Campidoglio, durato circa due ore,ha confermato che non darà indicazioni di voto in vista del secondo turno: 'L'intesa- Pd? A livello nazionale questa ...Oggi i due dovrebbero sentirsi per entrare nel merito del match tra Michetti e Gualtieri, ma è facile che nel faccia a faccia rientri anche la decisione didi convocare i 'romani'. Nelnon ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ragazzi, premesso che qui nessuno vuole creare correnti e francamente l'accusa la trovo pure offensiva, qui il punto è un altro. In tanti mi hanno chiesto di vederci e rif ...Il summit della discordia spacca il Movimento 5 Stelle. Domani pomeriggio la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, incontrerà parlamentari e consiglieri romani del M5S nella nuova sede del Moviment ...