M5S, l'avvocato Borrè: in arrivo richieste danni milionarie per le espulsioni

Stanno per piovere richieste di risarcimento danni stratosferiche sulla testa dell'M5S fondato da Beppe Grillo e degli ex-probiviri. "Il Tribunale di Palermo – rivela all'Adnkronos, l'avvocato Lorenzo Borrè, il legale degli espulsi grillini – riconosce l'illegittimità del Regolamento e dello Statuto in forza del quale, nel periodo 2014-2017, lo staff di Beppe Grillo e il Collegio dei Probiviri hanno falcidiato decine e decine di iscritti". "Nello specifico – puntualizza il noto civilista romano – sono ritenuti illegittimi i procedimenti disciplinari a carico dell'ex deputato Riccardo Nuti" avvertendo che "ora si spalancano praterie per i risarcimenti danni". Insomma la creatura politica del comico genovese, notoriamente non proprio di manica larga, potrebbe presto dover mettere presto mano al ...

