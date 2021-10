Lutto nella tv italiana, perdita per tutto il mondo dello spettacolo: “Era rimasto solo lui” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Se ne è andato uno dei più simbolici artisti della seconda metà del Novecento. L’attore televisivo, cinematografico e in particolare teatrale nonché doppiatore, cantante, ballerino, mimo e parodista Elio Pandolfi ha lasciato questo mondo a 95 anni. Una veneranda età, raggiunta nel corso di una vita intensa che si è presto costellata di successi e avventure. Lo abbiamo visto soprattutto sul palcoscenico teatrale, dove ha dimostrato di saper interpretare egregiamente sia ruoli drammatici che irresistibilmente comici. Poi anche nel cinema rosa, nella televisione del varietà e anche in radio. Il suo era un talento a 360 gradi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’Ansa, che l’ha saputo dai suoi famigliari. Elio Pandolfi, Lutto nella televisione italiana Il suo ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Se ne è andato uno dei più simbolici artisti della seconda metà del Novecento. L’attore televisivo, cinematografico e in particolare teatrale nonché doppiatore, cantante, ballerino, mimo e parodista Elio Pandolfi ha lasciato questoa 95 anni. Una veneranda età, raggiunta nel corso di una vita intensa che si è presto costellata di successi e avventure. Lo abbiamo visto sopratsul palcoscenico teatrale, dove ha dimostrato di saper interpretare egregiamente sia ruoli drammatici che irresistibilmente comici. Poi anche nel cinema rosa,televisione del varietà e anche in radio. Il suo era un talento a 360 gradi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’Ansa, che l’ha saputo dai suoi famigliari. Elio Pandolfi,televisioneIl suo ...

Al Parco Natura Viva si è spento Toby, il rinoceronte più vecchio al mondo ... a cinquantaquattro anni, è stato accompagnato nell'ultimo viaggio da tutti quelli che sono potuti accorrere nella serata del 6 ottobre: i suoi keeper, il curatore generale, i medici veterinari, gli ...

Morta dopo caduta dal quarto piano, aperta indagine ...avevano trascorso la serata in qualche locale e poi erano rientrati nell'appartamento che è nella ... Grande dolore a Montesano sulla Marcellana dove sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei ...

Addio a Alex Pedrazzini BELLINZONA - Lutto nella politica ticinese. Se ne è andato Alex Pedrazzini, ex Consigliere di Stato del PPD. Aveva 70 anni ed era stato in Consiglio di Stato per 8 anni tra il 1991 e il 1999. Dal 2003 ...

