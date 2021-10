Lutto nella televisione, addio alla mamma che per anni ci ha fatto sorridere su Italia 1 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel corso di 71 indimenticabili episodi ha appassionato telespettatori da tutto il mondo, Cynthia Harris è riuscita a rendere iconico il personaggio di Sylvia Buchman: che era la mamma di Paul Buchman (Paul Reiser) nell’amata serie televisiva Innamorati pazzi, che per tanti anni abbiamo visto su Italia 1. Naturalmente questo è solo uno dei lavori che spiccano sul curriculum della nota attrice. Purtroppo Cynthia Harris è venuta tristemente a mancare, lasciando un grandissimo vuoto tra gli spettatori che hanno amato praticamente tutte le sue avventure artistiche. La sua esistenza però è stata lunga ed intensa e lascerà sempre un prezioso ricordo nei suoi cari e nei tantissimi fa. Il volto di Sylvia Buchman in Innamorati pazzi è morta a 87 anni. Cynthia Harris, morta l’attrice di Innamorati pazzi Cynthia ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel corso di 71 indimenticabili episodi ha appassionato telespettatori da tutto il mondo, Cynthia Harris è riuscita a rendere iconico il personaggio di Sylvia Buchman: che era ladi Paul Buchman (Paul Reiser) nell’amata serie televisiva Innamorati pazzi, che per tantiabbiamo visto su1. Naturalmente questo è solo uno dei lavori che spiccano sul curriculum della nota attrice. Purtroppo Cynthia Harris è venuta tristemente a mancare, lasciando un grandissimo vuoto tra gli spettatori che hanno amato praticamente tutte le sue avventure artistiche. La sua esistenza però è stata lunga ed intensa e lascerà sempre un prezioso ricordo nei suoi cari e nei tantissimi fa. Il volto di Sylvia Buchman in Innamorati pazzi è morta a 87. Cynthia Harris, morta l’attrice di Innamorati pazzi Cynthia ...

