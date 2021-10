Luna Park: tra tanti giri di giostra manca il finale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luna Park - Simona Tabasco e Tommaso Ragno Luna Park, nuova serie originale di Netflix, non si fa mancare niente: nelle sei puntate della prima stagione ci sono mistero, segreti, storie d’amore, omicidi, drammi familiari, racconti di guerra, spionaggio, ricongiungimenti, un po’ di occulto e anche un pizzico di commedia. Troppo “generico” per il pubblico dello streaming, che l’ha accolto con scarso interesse, anche se il minestrone non è un mappazzone. In tale abbondanza c’è solo una cosa che manca: un finale, dal momento che la storia si interrompe fastidiosamente all’apice. Lasciando aperta la porta ad una seconda stagione. Ideata da Isabella Aguilar, prodotta da Fandango e diretta da Leonardo D’Agostini e Anna Negri, Luna Park è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021)- Simona Tabasco e Tommaso Ragno, nuova serie originale di Netflix, non si fare niente: nelle sei puntate della prima stagione ci sono mistero, segreti, storie d’amore, omicidi, drammi familiari, racconti di guerra, spionaggio, ricongiungimenti, un po’ di occulto e anche un pizzico di commedia. Troppo “generico” per il pubblico dello streaming, che l’ha accolto con scarso interesse, anche se il minestrone non è un mappazzone. In tale abbondanza c’è solo una cosa che: un, dal momento che la storia si interrompe fastidiosamente all’apice. Lasciando aperta la porta ad una seconda stagione. Ideata da Isabella Aguilar, prodotta da Fandango e diretta da Leonardo D’Agostini e Anna Negri,è ...

Advertising

P4Ql4 : RT @BennyRaspati: A Perugia hanno inaugurato il luna park(i Baracconi). Se leggete i giornali locali è pieno di proclami del sindaco sulle… - chooselovexx : sabato sono andata ai baracconi (luna park per chi non è di perugia) e ora mi fa male tutto il collo, la schiena e… - _Going_Up_ : Avete visto #lunapark su #Netflix? Se sì, questa è l’occasione per conoscere Matteo Baldi interpretato da… - misterpaulotti : @tatanka_h E via col primo piano del lunedì. Ueelaaa Tuseee, come diceva il gestore del tagadà al luna Park. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: GUARDA GUARDA M5S OSTIA, HA RIFATTO LE SCALE CHIESA REGINA PACIS, MA NON HA FATTO RIFARE PER NIENTE LE STRISCE PEDONALI… -