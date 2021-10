Lulù Selassié scoppia a piangere e incolpa il GF per la fine della sua storia con Manuel (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ieri ha messo fine alla sua “storia” con Lulù Selassié. Il nuotatore ha detto chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. Eppure la principessa sembra non accettare la decisione del suo coinquilino. Stamani la gieffina si è messa a piangere mentre si sfogava con sua sorella Clarissa e Katia Ricciarelli. “Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte. E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’. Quindi le persone che vanno in confessionale almeno dicessero ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 ottobre 2021)Bortuzzo ieri ha messoalla sua “” con. Il nuotatore ha detto chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. Eppure la principessa sembra non accettare la decisione del suo coinquilino. Stamani la gieffina si è messa amentre si sfogava con sua sorella Clarissa e Katia Ricciarelli. “Mi viene da. Ho troppi problemi.mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte. E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’. Quindi le persone che vanno in confessionale almeno dicessero ...

