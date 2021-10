L'ultima del fondatore dei Cinque Stelle - Grillo in guerra contro la pubblicità delle auto inquinanti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stop alla pubblicità del fossile. S'intitola così uno degli ultimi post sul blog di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle non è da solo. A supporto della stessa posizione cita una ventina di Ong e associazioni europee, tra le quali Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, Transport & Environment etc (l'eccetera è ripreso dal blog, ndr), che nel documento condiviso partono da un assunto piuttosto minaccioso. Eccolo: tempo di emanare una legge contro l'industria dei combustibili fossili per proteggere la salute del pianeta e il nostro futuro. Condivisibile, ovviamente, nella seconda parte, cioè sulla necessità di proteggere la Terra e noi stessi (e prossime generazioni). Alquanto sinistro nel richiedere leggi contro l'industria, protagonista di una ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stop alladel fossile. S'intitola così uno degli ultimi post sul blog di Beppe. Ildel Movimentonon è da solo. A supporto della stessa posizione cita una ventina di Ong e associazioni europee, tra le quali Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, Transport & Environment etc (l'eccetera è ripreso dal blog, ndr), che nel documento condiviso partono da un assunto piuttosto minaccioso. Eccolo: tempo di emanare una leggel'industria dei combustibili fossili per proteggere la salute del pianeta e il nostro futuro. Condivisibile, ovviamente, nella seconda parte, cioè sulla necessità di proteggere la Terra e noi stessi (e prossime generazioni). Alquanto sinistro nel richiedere leggil'industria, protagonista di una ...

