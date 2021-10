Luca Guadagnino e il film evento su Salvatore Ferragamo: «Ha creato Hollywood» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per fashion addicted. E fan/dipendenti di Luca Guadagnino. Per collezioniste di sogni oltre che di calzature (by Salvatore Ferragamo…). Ma non solo. Basta essere innamorati delle storie, quelle vere anche se così pazzesche da sembrare di finzione, per non avere scuse. “Salvatore. Il calzolaio dei sogni”: quando esce al cinema? Dall’11 al 13 ottobre esce nei cinema Salvatore. Il calzolaio dei sogni, il documentario sul capostipite della Maison. 120 minuti firmati dalla giornalista di moda Dana Thomas. Con la voce del protagonista (registrazioni restaurate, interviste a radio australiane, brani della sua autobiografia). Una creazione di Salvatore Ferragamo, direttamente dal documentario firmato Luca Guadagnino ... Leggi su amica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per fashion addicted. E fan/dipendenti di. Per collezioniste di sogni oltre che di calzature (by…). Ma non solo. Basta essere innamorati delle storie, quelle vere anche se così pazzesche da sembrare di finzione, per non avere scuse. “. Il calzolaio dei sogni”: quando esce al cinema? Dall’11 al 13 ottobre esce nei cinema. Il calzolaio dei sogni, il documentario sul capostipite della Maison. 120 minuti firmati dalla giornalista di moda Dana Thomas. Con la voce del protagonista (registrazioni restaurate, interviste a radio australiane, brani della sua autobiografia). Una creazione di, direttamente dal documentario firmato...

