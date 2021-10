Love is in the air, spoiler turchi: una gravidanza imprevista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Selin Atakan, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, continuerà a rappresentare una spina nel fianco per Eda Yildiz, come segnalano gli spoiler turchi. Attualmente stiamo assistendo al trionfo dell'addetta alle pubbliche relazioni della Art Life che, approfittando dell'amnesia di Serkan provocata dall'incidente aereo, è tornata ad occupare il suo antico posto di fidanzata dell'imprenditore e presto sarà certa di diventarne la moglie. Selin ha messo fuori gioco Eda raccontando a Serkan numerose bugie sul suo conto e spiegando al ragazzo che la Yildiz è entrata nella sua vita solo per impossessarsi delle quote della Holding. Serkan, confuso e disorientato a causa dell'amnesia e ricordando perfettamente di avere una relazione con Selin, ha deciso di non dare credito a Eda spiegandole di non ricordarsi di lei e di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Selin Atakan, nel corso delle prossime puntate diis in the air, continuerà a rappresentare una spina nel fianco per Eda Yildiz, come segnalano gli. Attualmente stiamo assistendo al trionfo dell'addetta alle pubbliche relazioni della Art Life che, approfittando dell'amnesia di Serkan provocata dall'incidente aereo, è tornata ad occupare il suo antico posto di fidanzata dell'imprenditore e presto sarà certa di diventarne la moglie. Selin ha messo fuori gioco Eda raccontando a Serkan numerose bugie sul suo conto e spiegando al ragazzo che la Yildiz è entrata nella sua vita solo per impossessarsi delle quote della Holding. Serkan, confuso e disorientato a causa dell'amnesia e ricordando perfettamente di avere una relazione con Selin, ha deciso di non dare credito a Eda spiegandole di non ricordarsi di lei e di ...

