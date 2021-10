Love is in the air, anticipazioni 12 ottobre: gelosia a San Valentino (Di lunedì 11 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata martedì 12 ottobre. Il giorno di San Valentino viene movimentato dalle scenate di gelosia. Serkan discute con EdaIl giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. L’amore è più centrale che mai, eppure con non poche incomprensioni e gelosie tra i protagonisti della Art Life. Eda e Serkan vivono ormai separati, ciascuno in una relazione con un’altra persona: dal matrimonio (saltato) a sposare rispettivamente Deniz e Selin. Il fidanzamento di Eda è finto, si tratta soltanto di un piano per scatenare la gelosia di Serkan e indurlo a ricordare la loro storia d’amore. Dal canto suo, il Bolat ricorda soltanto Selin ma comincia ad avere qualche dubbio se sposarla o meno: la proposta di matrimonio è stata un gesto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 11 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata martedì 12. Il giorno di Sanviene movimentato dalle scenate di. Serkan discute con EdaIl giorno di San, la festa degli innamorati. L’amore è più centrale che mai, eppure con non poche incomprensioni e gelosie tra i protagonisti della Art Life. Eda e Serkan vivono ormai separati, ciascuno in una relazione con un’altra persona: dal matrimonio (saltato) a sposare rispettivamente Deniz e Selin. Il fidanzamento di Eda è finto, si tratta soltanto di un piano per scatenare ladi Serkan e indurlo a ricordare la loro storia d’amore. Dal canto suo, il Bolat ricorda soltanto Selin ma comincia ad avere qualche dubbio se sposarla o meno: la proposta di matrimonio è stata un gesto ...

