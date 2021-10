Love is in the air anticipazioni 12 ottobre 2021: Ceren è in una fase di squilibrio emotivo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Love is in the air torna domani, martedì 12 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: Ceren sta attraversando una fase di squilibrio emotivo. Love is in the air torna domani, martedì 12 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano su Ceren e sul suo momento particolare. Aydan annega i suoi dispiaceri in una scatola di cioccolatini al liquore e, non essendo abituata a mangiarne, darà il meglio di sé in una scenata a casa della rivale Ayfer. La relazione tra Engin e Piril si sta adattando alla gravidanza di lei, non senza qualche difficoltà. Ferit tenta di ricucire il suo rapporto con Ceren, trovando solo un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)is in the air torna domani, martedì 12, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata:sta attraversando unadiis in the air torna domani, martedì 12, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Lesi concentrano sue sul suo momento particolare. Aydan annega i suoi dispiaceri in una scatola di cioccolatini al liquore e, non essendo abituata a mangiarne, darà il meglio di sé in una scenata a casa della rivale Ayfer. La relazione tra Engin e Piril si sta adattando alla gravidanza di lei, non senza qualche difficoltà. Ferit tenta di ricucire il suo rapporto con, trovando solo un ...

