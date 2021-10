Lorenzo Jovanotti parla del tumore della figlia Teresa: “Pensavo di essere io quello forte” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti (55 anni) ha raccontato al pubblico cosa ha vissuto e provato durante la malattia della figlia Teresa, avuta con la moglie Francesca Valiani. Durante un incontro dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia), di cui Jovanotti è stato ospite a sorpresa, il cantante ha raccontato l’esperienza con il tumore della figlia Teresa, raccontando la battaglia affrontata per sconfiggere quello che tecnicamente viene definito linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che colpisce maggiormente nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Così è stato per la figlia di Jovanotti, Teresa che ha scoperto la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)Cherubini, in arte(55 anni) ha raccontato al pubblico cosa ha vissuto e provato durante la malattia, avuta con la moglie Francesca Valiani. Durante un incontro dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia), di cuiè stato ospite a sorpresa, il cantante ha raccontato l’esperienza con il, raccontando la battaglia affrontata per sconfiggereche tecnicamente viene definito linfoma di Hodgkin, undel sistema linfatico che colpisce maggiormente nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Così è stato per ladiche ha scoperto la ...

Advertising

_ilFrancis : Lorenzo Jovanotti Cherubini ~ Lugar Comum (Sergio Mendes) in ogni passo di danza che muovi come un'onda la vita ri… - angelo02948459 : Le Tasche Piene Di Sassi - Lorenzo Jovanotti Cherubini - Video Ufficiale - cribep : RT @IEOufficiale: @lorenzojova ospite a sorpresa a IEO per le Donne , l'incontro dedicato all'ascolto e al dialogo con le donne che stanno… - Musonatica : Ragazzo Fortunato - Lorenzo Jovanotti Cherubini - paoloangeloRF : SABATO - Lorenzo Jovanotti Cherubini - Video Ufficiale -