Lombardia: Regione stanzia 98,7 mln per acquisto 480 autobus ecologici (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha stanziato 98,7 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di circa 480 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale e le infrastrutture di supporto per gli autobus ad alimentazione alternativa. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Proseguono - commenta Terzi - i finanziamenti per il rinnovo della flotta degli autobus del Tpl. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale. Negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Lahato 98,7 milioni di euro per cofinanziare l'di circa 480 nuovia basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale e le infrastrutture di supporto per gliad alimentazione alternativa. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Proseguono - commenta Terzi - i finanziamenti per il rinnovo della flotta deglidel Tpl. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale. Negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni ...

