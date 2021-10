Lollobrigida: «Niente etichette ai No Green Pass. A Milano la metà erano anarchici e antagonisti» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un atto squadrista e fascista l’attacco alla Cgil? «Lo stabilirà la magistratura che sta indagando sui fatti di Roma ma anche di Milano, dove pare che la metà dei denunciati sia legata all’area anarchica e antagonista». Francesco Lollobrigida, in un’intervista a La Stampa invita alla cautela. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera rammenta i fatti. Ovvero che «non c’è solo l’estrema destra. Il punto però è che spesso sono i soliti noti a creare disordini: persone a cui viene consentito di andare in piazza anche se non potrebbero, con forme di controllo poco idonee». LEGGI ANCHE Rampelli e Lollobrigida alla sede della Cgil: solidarietà per il vile assalto al sindacato Scontri a Roma, maxi retata nella notte: 12 arresti, compresi i vertici di Forza Nuova. La Cgil riapre le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un atto squadrista e fascista l’attacco alla Cgil? «Lo stabilirà la magistratura che sta indagando sui fatti di Roma ma anche di, dove pare che ladei denunciati sia legata all’area anarchica e antagonista». Francesco, in un’intervista a La Stampa invita alla cautela. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera rammenta i fatti. Ovvero che «non c’è solo l’estrema destra. Il punto però è che spesso sono i soliti noti a creare disordini: persone a cui viene consentito di andare in piazza anche se non potrebbero, con forme di controllo poco idonee». LEGGI ANCHE Rampelli ealla sede della Cgil: solidarietà per il vile assalto al sindacato Scontri a Roma, maxi retata nella notte: 12 arresti, compresi i vertici di Forza Nuova. La Cgil riapre le ...

