LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA | Vince Lutsenko | beffato Trentin in volata

(Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 Grazie per aver seguito con noi ladi questa appassionanteamici e amiche di OA Sport. Un augurio di buona serata a tutti, appuntamento a mercoledì con latestuale del Giro del Veneto. 16.48 Si conclude dunque con la vittoria indi Aleksej(Astana Premier-Tech) la 74esima edizione della. Il kazako è riuscito a sorprendere nellaa due Matteo, che si era dato molto da fare per staccare il gruppetto inseguitore negli ultimi chilometri. Da sottolineare il terzo posto di Alessandro Covi, che conquista il diamante assegnato ...

11.55 Buongiorno e benvenuti alla Diretta della 75ma edizione della Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, ultima tappa del Trittico Lombardo, tra le gare conclusive del calendario tricolore.