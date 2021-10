LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: Trentin, Covi e De Marchi a caccia della vittoria. Occhio a Valverde (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 75ma edizione della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, ultima tappa del Trittico Lombardo, tra le gare conclusive del calendario tricolore. Percorso che, dopo l’assenza dell’anno scorso causa Covid, torna quello tradizionale: 180 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Lissone. Fondamentale il circuito di Lissolo, lungo 24 chilometri e da percorrere quattro volte: ci saranno le ascese di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo a farla da padrone. Dall’ultimo scollinamento al traguardo circa 30 chilometri tra pianura e discesa per organizzare un possibile inseguimento. Sarà sfida tra attaccanti e velocisti resistenti, dunque. Come detto non mancano ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alla75ma edizione– Giro delle Brianze, ultima tappa del Trittico Lombardo, tra le gare conclusive del calendario tricolore. Percorso che, dopo l’assenza dell’anno scorso causad, torna quello tradizionale: 180 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Lissone. Fondamentale il circuito di Lissolo, lungo 24 chilometri e da percorrere quattro volte: ci saranno le ascese di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo a farla da padrone. Dall’ultimo scollinamento al traguardo circa 30 chilometri tra pianura e discesa per organizzare un possibile inseguimento. Sarà sfida tra attaccanti e velocisti resistenti, dunque. Come detto non mancano ...

