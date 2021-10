LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: il gruppo si riporta sulla fuga, 60 km all’arrivo (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Dario Cataldo (Movistar) sta imponendo al gruppo un ritmo forsennato sulla salita di Colle Brianza. Davanti sono rimasti solamente Rota, Fortunato e Champion, meno di mezzo minuto il loro vantaggio residuo. 15.11 Anche i battistrada hanno smesso di crederci. gruppo a 35”. 15.09 Ridotte al lumicino ormai le speranze per gli uomini in avanscoperta. Spiace soprattutto per la grande azione solitaria di Lorenzo Rota, che si era riportato da solo sulla fuga. 15.07 Accelerata molto incisiva del gruppo che sulla salita di Sirtori diminuisce il gap: 1’15” il ritardo dai battistrada. 15.04 I corridori iniziano in questo momento il terzo e penultimo giro del circuito di Lissolo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Dario Cataldo (Movistar) sta imponendo alun ritmo forsennatosalita di Colle Brianza. Davanti sono rimasti solamente Rota, Fortunato e Champion, meno di mezzo minuto il loro vantaggio residuo. 15.11 Anche i battistrada hanno smesso di crederci.a 35”. 15.09 Ridotte al lumicino ormai le speranze per gli uomini in avanscoperta. Spiace soprattutto per la grande azione solitaria di Lorenzo Rota, che si erato da solo. 15.07 Accelerata molto incisiva delchesalita di Sirtori diminuisce il gap: 1’15” il ritardo dai battistrada. 15.04 I corridori iniziano in questo momento il terzo e penultimo giro del circuito di Lissolo. ...

