LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: gruppo compatto, la Movistar di Soler e Valverde detta il ritmo (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Inizia l’ultima tornata del circuito di Lissolo. Mancano 40 km all’arrivo. 15.33 Alessandro Covi si fa vedere in testa al gruppo. È lui il favorito per la conquista del Trittico Lombardo dopo il piazzamento d’onore alla Coppa Bernocchi ed il nono posto alla Tre Valli Varesine. 15.30 Ripreso Geschke, tentativo velleitario. A tirare il gruppo in questo momento sempre la Movistar con Einar Rubio. 15.27 Il tedesco della Cofidis Simon Geschke prova a salutare la compagnia sulle rampe del Lissolo. 15.25 gruppo compatto. 50 km alla conclusione della Coppa Agostoni. 15.22 40,2 km/h la media dopo tre ore di corsa. 15.20 Meno di 15” il vantaggio di Rota, Fortunato e Champion che ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Inizia l’ultima tornata del circuito di Lissolo. Mancano 40 km all’arrivo. 15.33 Alessandro Covi si fa vedere in testa al. È lui il favorito per la conquista del Trittico Lombardo dopo il piazzamento d’onore allaBernocchi ed il nono posto alla Tre Valli Varesine. 15.30 Ripreso Geschke, tentativo velleitario. A tirare ilin questo momento sempre lacon Einar Rubio. 15.27 Il tedesco della Cofidis Simon Geschke prova a salutare la compagnia sulle rampe del Lissolo. 15.25. 50 km alla conclusione della. 15.22 40,2 km/h la media dopo tre ore di corsa. 15.20 Meno di 15” il vantaggio di Rota, Fortunato e Champion che ...

