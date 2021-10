LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: azione solitaria di Rota che prova a ricucire da solo sui fuggitivi (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Anche Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) abbandona la corsa. 14.31 Un nuovo aggiornamento cronometrico dà Lorenzo Rota in forte rimonta: 1’15” dai fuggitivi, gruppo distante 2’40” dai sette al comando. 14.29 Raggiunta la metà gara: 90 km percorsi, 90 km all’arrivo. 14.27 Gli uomini di testa sono già sulle rampe della salita di Sirtori (1,4km al 6,1%). 14.24 azione poderosa di Lorenzo Rota che si porta a meno di 2 minuti dai battistrada. Inizia la seconda tornata del circuito di Lissolo. 14.21 La situazione dopo il primo passaggio al GPM di Lissolo (95 km al traguardo): Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Anche Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) abbandona la corsa. 14.31 Un nuovo aggiornamento cronometrico dà Lorenzoin forte rimonta: 1’15” dai, gruppo distante 2’40” dai sette al comando. 14.29 Raggiunta la metà gara: 90 km percorsi, 90 km all’arrivo. 14.27 Gli uomini di testa sono già sulle rampe della salita di Sirtori (1,4km al 6,1%). 14.24poderosa di Lorenzoche si porta a meno di 2 minuti dai battistrada. Inizia la seconda tornata del circuito di Lis. 14.21 La situdopo il primo passaggio al GPM di Lis(95 km al traguardo): Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli ...

