Little Big Italy su NOVE: streaming e ristoranti della puntata a Lisbona (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lunedì 11 ottobre 2021 va in onda la quarta puntata della quarta stagione di Little Big Italy, dedicata a Lisbona, nelle isole Canarie della Spagna. Il programma va in onda su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Lorenzo, Tiziana e Fabiana; i ristoranti in gara sono Bella Ciao, La Bottega di Giò e Il Matriciano. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui dopo la puntata. Little Big Italy ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lunedì 11 ottobre 2021 va in onda la quartaquarta stagione diBig, dedicata a, nelle isole CanarieSpagna. Il programma va in onda su canale(n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quellagara tra treitaliani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Lorenzo, Tiziana e Fabiana; iin gara sono Bella Ciao, La Bottega di Giò e Il Matriciano. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui dopo laBig...

Advertising

santanaslam : Ho appena visto su tv 9 la puntata di little big italy per i ristoranti di Tenerife, erano proprio a Los Cristianos… - CostanzaRdO : @DoMcFriend Mai. Poco fa eravamo abbracciati a big spoon / little spoon, ho fatto un movimento per sistemarmi megli… - Uberbored_80 : @itsdede Figurati, loro andarono anche al programma little big italy perché sono effettivamente italiani e nel pien… - feelingrvng : oggi giorno della salute mentale e ancora 6 anni dopo le mie amiche hanno solo una vaga idea di quello che ho passa… - little_big_seth : RT @Olajvde: Sabena don born? -