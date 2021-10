L’Italia si prende il Tour: Santini nuovo sponsor della Maglia Gialla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nell’anno d’oro dello sport italiano, anche il Tour de France si tinge di tricolore: il marchio Santini Cycling Wear è diventato il nuovo official partner della Grande Boucle, e firmerà la celebre Maglia Gialla fino al 2026. Santini prende così il posto del marchio francese Le Coq Sportif, che a sua volta aveva sostituito Nike nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nell’anno d’oro dello sport italiano, anche ilde France si tinge di tricolore: il marchioCycling Wear è diventato ilofficial partnerGrande Boucle, e firmerà la celebrefino al 2026.così il posto del marchio francese Le Coq Sportif, che a sua volta aveva sostituito Nike nel L'articolo

