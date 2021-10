L’Italia si ferma | sciopero generale nazionale A rischio trasporti | scuole e uffici pubblici

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott –si, aper 24 ore,e soprattutto. Tanti i motivi della protesta dei sindacati di base contro il governo Draghi. Dalla riduzione delle ore di lavoro con lo stesso salario, il rilancio dello stato sociale per scuola e sanità. Treni in stazione dalle 21 di ieri, aerei a terra, autobus e metro fuori servizio. L’agitazione prevede fasce di garanzia soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città.dei sindacati di base A Roma numerosi gli appuntamenti che alle 10 del mattino porteranno la protesta delle aziende in crisi sotto ...