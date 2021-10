Listini europei deboli. Occhi su earning season in USA (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Milano è in calo insieme altre Borse di Eurolandia, mentre giungono segnali di debolezza dai derivati statunitensi che anticipano una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. Si prevede una seduta voltatile e con scambi ridotti sui mercati americani nel giorno del Columbus Day. Intanto gli investitori continuano a monitorare l’andamento dell‘inflazione, spinta dal caro energia e attendono una nuova tornata di conti trimestrali per verificare lo stato di salute dell’economia a stelle e strisce. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,86%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Milano è in calo insieme altre Borse di Eurolandia, mentre giungono segnali di debolezza dai derivati statunitensi che anticipano una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. Si prevede una seduta voltatile e con scambi ridotti sui mercati americani nel giorno del Columbus Day. Intanto gli investitori continuano a monitorare l’andamento dell‘inflazione, spinta dal caro energia e attendono una nuova tornata di conti trimestrali per verificare lo stato di salute dell’economia a stelle e strisce. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,86%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP ...

Ultime Notizie dalla rete : Listini europei 1 minuto in Borsa 11 ottobre 2021 Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei , che fanno un passo indietro. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Tenaris , che registra un rialzo dell'1,86%. Le più forti vendite si manifestano su Enel , che ...

MG va contro tendenza: con la MG5 vuole rilanciare la station wagon, ma elettrica In un paio di anni, i cinesi di Saic Motor hanno fatto della MG un brand ideale per cercare di essere un buon player in Europa. E in una sola stagione, sono già 16 i Paesi in cui si vendono le auto de ...

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali, che fanno un passo indietro. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Tenaris , che registra un rialzo dell'1,86%. Le più forti vendite si manifestano su Enel , che ...

MG va contro tendenza: con la MG5 vuole rilanciare la station wagon, ma elettrica In un paio di anni, i cinesi di Saic Motor hanno fatto della MG un brand ideale per cercare di essere un buon player in Europa. E in una sola stagione, sono già 16 i Paesi in cui si vendono le auto de ...