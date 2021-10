L’indiscrezione | Trocini-Fernandez | incontro con l’Andria senza accordi

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La Fidelis Andria aveva pensato a una doppia svolta:in panchina edirettore sportivo. Ma l’all’ora di pranzo non ha portato all’accordo invocato. Quindi, carte rimescolate con l’allenatore Panarelli sfiduciato dopo la sconfitta di ieri a Potenza. Possibile un ritorno di fiamma per Ginestra, che non era la prima scelta, all’interno di una situazione poco chiara. Foto: Logo Andria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.