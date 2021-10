Ligabue: “Tre volte ho pensato di dire basta” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rocker di Correggio si racconta nella docufiction “E’ andata così”, disponibile dal 12 Ottobre su RaiPlay Sarà disponibile da domani, martedì 12 Ottobre 2021, su Raiplay “E’ andata così”, docufiction per la regia di Duccio Forzano che racconta i trent’anni di carriera di Luciano Ligabue: “In questi trent’anni ho lavorato a testa bassa e tanto, tra film, dischi, libri e concerti. Il Covid mi ha costretto per la prima volta a guardarmi indietro e l’ho fatto con nostalgia ed anche un pizzico di tenerezza”, ha detto il rocker di “Certe donne brillano” presentando la serie in conferenza stampa. Il progetto, “Ci abbiamo lavorato per più di un anno”, asserisce la direttrice di Raiplay Elena Caffarelli, si compone di sette capitoli da tre episodi ciascuno della durata di 15 minuti, per un totale di circa 300 ore di girato. A tenere le fila del ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rocker di Correggio si racconta nella docufiction “E’ andata così”, disponibile dal 12 Ottobre su RaiPlay Sarà disponibile da domani, martedì 12 Ottobre 2021, su Raiplay “E’ andata così”, docufiction per la regia di Duccio Forzano che racconta i trent’anni di carriera di Luciano: “In questi trent’anni ho lavorato a testa bassa e tanto, tra film, dischi, libri e concerti. Il Covid mi ha costretto per la prima volta a guardarmi indietro e l’ho fatto con nostalgia ed anche un pizzico di tenerezza”, ha detto il rocker di “Certe donne brillano” presentando la serie in conferenza stampa. Il progetto, “Ci abbiamo lavorato per più di un anno”, asserisce lattrice di Raiplay Elena Caffarelli, si compone di sette capitoli da tre episodi ciascuno della durata di 15 minuti, per un totale di circa 300 ore di girato. A tenere le fila del ...

