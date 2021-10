“Ligabue – È andata così” | come guardare in anteprima la serie

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “– È”, sta per arrivare laispirata al cantautore italiano prodotta dalla Rai:guardarla in. Il logo della nuovadi Luciano(via social Rai)Una docu-sulla carriera artistica di uno dei cantautori di maggior successo in Italia. Un racconto che ripercorre una storia che dura da 30 anni. Liga non sarà solo: ad accompagnarlo e a trasportare i telespettatori in questo viaggio ci sarà Stefano Accorsi. L’attore avrà un ruolo decisivo nella narrazione della storia e tra poco scopriremo il perché. La regia, affidata di Duccio Forzano, ha confezionato “un biopic in 7 capitoli, ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti“,si legge nel ...