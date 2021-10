Libri | Speriamo sia un pareggio | arriva il manuale sulla legislazione sportiva Donne e riforme

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) «sia un», il volume curato a sei mani da tre avvocati di successo come Maurizio Folli, Maria Luisa Garatti e Elena Pisani, non è solo un importantedi diritto per coloro che vogliono saperne di piùdello sport. Si tratta anche di una piacevole lettura di storia e protagonisti L'articolo proviene da Firenze Post.