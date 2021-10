Libano | se i cristiani cambiano strada può cambiare il Paese

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Notizia. Ingovernato o per meglio dire sgovernato da una nomenklatura che dalla morte di Rafiq Hariri, assassinato in piazza nel 2005, si sposta sempre di più sotto il controllo di Hezbollah, esiste un gruppo di opposizione. È un gruppo interconfessionale formato da esponenti di primo piano di quello che è stato l’establishment libanese che da anni chiedono un cambio di passo e di leadership e quindi sono usciti dalla nomenklatura. Si chiama “Madonna della Montagna”, dal santuario dove i suoi promotori, maroniti, hanno avviato l’impresa, allargandola poi a sunniti, sciiti, drusi di primissimo piano, ma usciti anche loro dai radar governativi da quando Hezbollah ha preso il sopravvento in tutti i campi confessionali. È interessante leggere il loro comunicato, pubblicato pochi giorni fa dalla stampa locale con notevole risalto: “Un vero ...

