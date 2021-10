Lexus NX | la prova de Il Fatto it – La bella ibrida che balla – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Davanti a un prelibato filetto di maialino cotto a bassa temperatura (e adagiato su un letto di crema di piselli), servito nel ristorante di un resort da qualche parte a Palma de Mallorca, arriva la domanda da un milione di dollari: “Cosa manca alleper avere la stessa desiderabilità di Audi o Mercedes?”. A porla a un gruppo di giornalisti, volati sull’isola per “fare amicizia” con la nuova NX, sono due dirigenti europei della casa giapponese. Un quesito capace di polarizzare l’attenzione dei commensali per buona parte della serata e che finisce per tornare utile anche ai fini di questo articolo sull’ultimo suv ibrido (o anche plug-in) che si candida a essere il best seller europeo del brand di lusso della Toyota. La prima generazione del modello è stata venduta globalmente in oltre un milione di unità; un successo. Motivo per il quale la seconda edizione ...