Lewandowski non ha alcun dubbio: ecco chi merita il Pallone d'Oro per lui

Dopo la pubblicazione della lista dei candidati al Pallone d'Oro 2021, le parole di Lewandowski, che non si nasconde e dice apertamente la sua sul più meritevole. Robert Lewandowski, attaccante da sette stagioni al Bayern Monaco e capitano della Polonia, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'MARCA', in occasione della quale ha parlato a 360°

Sconcerti: "Donnarumma ha bisogno di aiuto. Pallone d'Oro? Dico Lewandowski"

Io credo di possa tornare a 18 con due retrocessioni'. 'Il Pallone d'Oro fino ad oggi è sempre stato dato da un profilo tecnico, al giocatore che si è pensato migliore. Per le sue ambizioni, per la sq ...

Lewandowski: "Dovrei vincere il Pallone d'Oro? Parlano i numeri"

Robert Lewandowski non ha dubbi: il Pallone d'Oro è alla sua portata. Tanto che alla domanda "dovresti vincerlo?" la risposta non potrebbe essere più chiara: "Tutti hanno visto ..."

